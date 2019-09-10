Иванов готов видеть в «Урале» Кокорина и Мамаева

Президент «Урала»подтвердил заинтересованность в полузащитникеи форварде

«Ох… Мне этот вопрос что-то постоянно задают. Я уже говорил: если Мамаев и Кокорин захотят играть в "Урале", мы будем с ними разговаривать. Понимаете? Но это футболисты высокого уровня. Думаю, на них будет высокий спрос.

Ну если Мамаев выйдет на нас, конечно, поговорим. И Павел, и Александр — качественные исполнители. Да, они совершили проступок. Но их очень жестко наказали. Год без футбола… Как они восстановятся? Не знаю. Но мы готовы их у себя увидеть.

И Кокорина? Но ведь не факт, что он сразу заиграет в "Зените". Может быть, питерский клуб отдаст его в аренду. И потом — по факту у Кокорина же нет контракта с питерским клубом. Так? Мы готовы и ему, и Мамаеву предложить поиграть за нас. Правда, "Урал" не такой богатый клуб, у нас не такие высокие зарплаты», — приводит слова Иванова «Спорт-Экспресс». 0