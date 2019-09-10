Головин назвал игру сборной России «неважной»

Полузащитник сборной Россииподелился эмоциями после матча квалификации Евро-2020 с Казахстаном (1:0).

«Было очевидно, что мы владели инициативой, соперник играл на контратаках. Были полувыходы у него. А нам не хватало последнего паса и завершения, может, дальнего удара. У меня в частности.

Мы и в командный футбол старались играть, и на себя брать. Не все получалось. Не бывает все идеально. Но мы пытались принимать правильные решения. Трудно не согласиться, что играли неважно. Но главное, что взяли три очка. Настрой на следующие матчи? Просто будем готовиться, не думая о турнирной ситуации.

Когда идет подача, в штрафной много игроков — не обязательно на кого-то подаешь. Я подавал в зону, куда ребята набегали. Хорошо сыграл Фернандес.

По своим ощущениям казалось, что в любом случае забьем. Я смотрел на табло, там просто не показывали время, не знал, сколько осталось. Но знал, что забьем», — приводит слова Головина официальный сайт РФС. 0