Россия — Казахстан. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (09.09.2019)

Составы команд:
«Россия»: Гилерме, Андрей Семёнов, Марио Фернандес, Юрий Жирков, Георгий Джикия, Антон Миранчук, Ильзат Ахметов, Магомед Оздоев, Денис Черышев, Александр Головин, Артём Дзюба.
«Казахстан»: Дмитрий Непогодов, Сергей Малый, Темирлан Ерланов, Александр Марочкин, Георгий Жуков, Максим Федин, Дмитрий Шомко, Aibol Abiken, Юрий Перцух, Абзал Бейсебеков, Aleksey Shchetkin.
Предыдущий матч соперников: «Казахстан» — «Россия» 0:4 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:0.