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    Кикнадзе отметил агрессивные действия «Спартака» в переговорах с Шюррле

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    Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал, почему клубу не удалось арендовать полузащитника Андре Шюррле, который в итоге перешел в «Спартак».

    Андре Шюррле
    Андре Шюррле

    «Учитывая возраст Шюррле и тот эффект, который мы ожидали от его прихода, мы точно не были готовы платить больше предложенного нами.

    Там не только зарплата, но и определенные условия, которые могут быть реализованы. Если судить по цифрам в медиа, то предложение "Спартака" было более сахарным.

    Могли ли мы взять Шюррле быстрее? Наверное. Но тогда не взяли бы Жоау Мариу.

    У нас разная информация о его переговорах со "Спартаком". По одной версии, переговоры шли параллельно. По другой, "Спартак" возник в тот момент, когда у нас шли серьезные дискуссии по этому игроку. Надо отдать должное, "Спартак" действовал агрессивнее.

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    • Это нормально для рынка. Если они считают, что готовы отдать за игрока определенные деньги, имеют полное право. Никаких упреков в их адрес», — приводит слова Кикнадзе «Чемпионат». 0

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