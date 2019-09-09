Кикнадзе отметил агрессивные действия «Спартака» в переговорах с Шюррле

Генеральный директор «Локомотива»рассказал, почему клубу не удалось арендовать полузащитника, который в итоге перешел в «Спартак».

«Учитывая возраст Шюррле и тот эффект, который мы ожидали от его прихода, мы точно не были готовы платить больше предложенного нами.

Там не только зарплата, но и определенные условия, которые могут быть реализованы. Если судить по цифрам в медиа, то предложение "Спартака" было более сахарным.

Могли ли мы взять Шюррле быстрее? Наверное. Но тогда не взяли бы Жоау Мариу.

У нас разная информация о его переговорах со "Спартаком". По одной версии, переговоры шли параллельно. По другой, "Спартак" возник в тот момент, когда у нас шли серьезные дискуссии по этому игроку. Надо отдать должное, "Спартак" действовал агрессивнее.

Это нормально для рынка. Если они считают, что готовы отдать за игрока определенные деньги, имеют полное право. Никаких упреков в их адрес», — приводит слова Кикнадзе «Чемпионат». 0