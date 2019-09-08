Черчесов: Гиля сыграл на топ-уровне с Шотландией

Главный тренер сборной Россиипрокомментировал игру вратаря командыв матче с Шотландией (2:1).

Напомним, что россияне пропустили быстрый гол уже на 10-й минуте.

«По Гильерме могу сказать следующее — абсолютно все равно, что случается на поле, самое главное — что после.

После того гола я не видел у наших игроков растерянности, все шло своим чередом, это футбол, важно знать, что после.

Многие теряются, а Гиля сыграл на топ-уровне, для меня это важнее», — заявил Черчесов ТАСС.

Следующий матч сборная России проведет в Калининграде против команды Казахстана. Игра пройдет 9 сентября, начало — 21:45 мск. 0