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    Черчесов хочет видеть «бегущую» команду в матче с Казахстаном

    Сборная России Футбол России Евро-2020
    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился ожиданиями от матча с Казахстаном в квалификации Евро-2020.

    Станислав Черчесов
    Станислав Черчесов

    «У нас работа, которую мы делаем. У нас сейчас была игра с Шотландией, у Казахстана — с Кипром. Они хорошо сыграли. Есть игра, к которой надо правильно подойти со всех точек зрения. Надо настраиваться на матч отборочного цикла. Не больше и не меньше.

    Мы получили цифры по беговой работе с последнего матча. Они сопоставимы с матчами с Бельгией и Казахстаном, но не сопоставимы с чемпионатом мира. Сейчас у нас второй матч. На какие-то вещи мы обращаем внимание. Постараемся сделать так, чтобы команда у нас была свежая и бегущая.

    Кому-то это кажется мелочью, но на подготовку к Шотландии у нас был лишний день, если сравнивать с подготовкой к Бельгии. 24 часа часто решают. Мы уже понимаем, как работать. По Жиркову и Дзюбе — я смотрел игры с "Уфой" на синтетике и со "Спартаком", где было больше песчаное поле. Но они правильно подошли к игре с Шотландией и были достаточно свежи.

    У нас есть посещение игроков до 10 вечера. Сегодня общения будет чуть меньше, потому что завтра игра. А так не запрещаем игрокам видеться с близкими.

    Мы готовимся к игре. У нас цикл. Есть турнирная борьба, которую никто не отменяет. Сегодня у нас будет теория. Есть работа, есть флаг, есть гимн. Надо максимально сконцентрироваться. Каждый матч дает нам шанс быть там, где мы хотим», — приводит слова Черчесова Sport24. 0

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