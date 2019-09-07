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    «Манчестер Сити» зимой подпишет сербского форварда

    Трансферы Футбол Англии Манчестер Сити
    «Манчестер Сити» достиг договоренности с сербским клубом «Чукарички» о покупке нападающего Слободана Тедича, сообщает портал Manchester Evening News.

    «Манчестер Сити» зимой подпишет сербского форварда
    «Манчестер Сити» зимой подпишет сербского форварда

    Как отмечает источник, сделка должна состоятся зимой и сумма трансфера составит 2,7 миллиона фунтов.

    «Он давно находился на радаре у "Сити", скауты часто приезжали посмотреть на него. Были матчи, когда мы даже не знали об их присутствии на стадионе. Они видели все его игры, каждое движение. Это нормальная практика для одного из крупнейших клубов мира.

    Когда они официально связались с нами, мы легко и быстро договорились. Эта сделка является подтверждением того, что мы хорошо делаем свою работу, а также отличной рекламой "Чукарички" и сербского футбола», — заявил директор сербского клуба Ненад Миросавлевич.

    Тедич не сразу будет выступать за первую команду, а начнет работать вместе с игроками U23. 0

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