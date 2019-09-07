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    Президент «Гремио»: «Ливерпуль» пугает нас меньше, чем «Реал»

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    Президент «Гремио» Ромилдо Болзан Жуниор поделился мнением о возможном матче против «Ливерпуля» на чемпионате мира среди клубов в Катаре.

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    «Фаворитом всегда считают европейскую команду. Но я уверен, что "Ливерпуль" пугает нас меньше, чем "Реал", с которым нам довелось играть.

    Для нас, "Фламенго", "Боки Хуниорс", "Ривер Плейта" "Ливерпуль" — это команда, которую можно обыграть. "Реал" же был "галактической" командой, полной звезд», — сказал президент «Гремио».

    Чемпионат мира среди клубов пройдет в Катаре 11-21 декабря 2019 года. «Ливерпуль» будет представлять на нем УЕФА в качестве победителя Лиги чемпионов.

    Представителем КОНМЕБОЛ станет обладатель Кубка Либертадорес-2019.

    В полуфинале этого турнира сыграют «Ривер Плейт» и «Бока Хуниорс» (1 и 22 октября), а также «Гремио» и «Фламенго» (2 и 23 октября). 0

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