Бартомеу верит в преданность Месси

Президент «Барселоны»считает, что форвардостанется в команде и после 2021 года.

Ранее стало известно, что в соглашении аргентинца есть пункт, позволяющий ему досрочно разорвать договор.

«Его соглашение было подписан два года назад. За год до окончания его срока, перед началом сезона 2020/21, он может покинуть "Барселону".

Аналогичная опция была в контрактах Хави, Андреса Иньесты, Карлеса Пуйоля. Но я не переживаю, поскольку Лео предан "Барселоне" и не собирается переходить в другую команду, он останется в клубе после 2021 года», — цитирует Бартомеу Marca.

СМИ заявляли, что Месси оценивает возможность расторжения контракта с каталонским клубом и перехода в «Ньюэллс Олд Бойз» через год. 0