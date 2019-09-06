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    Павлюченко: Шотландцы, как приверженцы британского футбола, будут атаковать с флангов

    Евро-2020 Сборная России Футбол России
    Российский футболист Роман Павлюченко заявил, что противостояние с британцами может стать определяющим в борьбе за путевку в финальную часть Евро-2020. Слова форварда приводит RT.

    Роман Павлюченко
    Роман Павлюченко

    «Игры с британцами станут с вероятностью 95% определяющими в борьбе за путёвку на Евро-2020. Если рассуждать здраво, то на данный момент ни Кипр, ни Казахстан не выглядят настолько убедительно, чтобы воспринимать их всерьез. К тому же и тех и других команда Станислава Черчесова уже обыгрывала.

    Нынешняя сборная Шотландии и та, что наводила шороху в середине 1990-х, — две большие разницы. Раньше их действительно боялись, сейчас же объективных причин для этого нет. Команда не показывает стабильных результатов, давно не принимает участия в финальных стадиях Евро и ЧМ — и главное — на сегодняшний день уступает нашим ребятам по многим критериям. Сборная России, в отличие от соперника, за последнее время только прибавляет в мастерстве. Несмотря на проблемы, шотландцы, как представитель британского футбола, представляют из себя крепкого середняка. С ними сложно играть, они делают ставку на физику и борьбу на всех участках поля, но не более. Так что главная задача такова ― взять мяч под контроль, заставить их играть без него. Шотландские игроки получат просто сумасшедшую поддержку от родных трибун. Правда не знаю, как это повлияет на их исполнительское мастерство. Скорее всего, подгоняемые зрителями, они побегут сломя голову и будут играть грубо. Но бояться этого не стоит, ведь, по сути, на этом сильные стороны соперника заканчиваются.

    Для победы в этом матче не надо много и быстро бегать. То есть надо сыграть как "Барселона" ― правильно расставиться и не носиться по полю сломя голову. Это должен делать соперник, пытающийся отобрать мяч и теряющий в это время свои силы. Кстати, именно поэтому будет крайне важен первый, быстрый гол. При таком раскладе хозяева поля, скорее всего, сбавят обороты, станут играть аккуратнее и могут пропустить ещё.
    Шотландцы, как приверженцы британского футбола, будут атаковать с флангов, так что тренерский штаб скорее сосредоточится на усилении краев. В трех опорников можно было бы играть только в том случае, если бы приехали в Глазго за ничьей. А зная Станислава Саламовича ― он приехал за победой и заставит команду атаковать, такой уж у него такой характер», — сказал Павлюченко.

    Напомним, что Россия набрала 9 очков за 4 матча. Шотландия отстает на 3 пункта, поэтому россиянам важно не растерять этот преимущество. 0

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