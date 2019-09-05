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    У Месси есть право разорвать контракт с «Барселоной»

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    Капитан «Барселоны» Лионель Месси может покинуть каталонскую команду в любое трансферное окно, сообщает El Pais.

    Лионель Месси
    Лионель Месси

    В соглашении игрока с клубом есть пункт, позволяющий 32-летнему аргентинцу расторгнуть контракт каждое 30 июня.

    Руководство «Барселоны», продлив сотрудничество с Месси в 2017 году, позволило ему самому принимать решение о своем будущем.

    По информации источника, ранее подобные контракты были у Андреса Иньесты, Хави и Карлеса Пуйоля.

    Месси выступает за основную команду «Барселоны» с июля 2005 года. За это время 32-летний аргентинец провел 687 матчей за каталонскую команду, записав на свой счет 603 забитых мяча и 242 голевые передачи.

    Действующий контракт Месси рассчитан до лета 2021 года, а трансферная стоимость оценивается в 150 миллионов евро. 0

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