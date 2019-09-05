У Месси есть право разорвать контракт с «Барселоной»

Капитан «Барселоны»может покинуть каталонскую команду в любое трансферное окно, сообщает El Pais

В соглашении игрока с клубом есть пункт, позволяющий 32-летнему аргентинцу расторгнуть контракт каждое 30 июня.

Руководство «Барселоны», продлив сотрудничество с Месси в 2017 году, позволило ему самому принимать решение о своем будущем.

По информации источника, ранее подобные контракты были у Андреса Иньесты, Хави и Карлеса Пуйоля.

Месси выступает за основную команду «Барселоны» с июля 2005 года. За это время 32-летний аргентинец провел 687 матчей за каталонскую команду, записав на свой счет 603 забитых мяча и 242 голевые передачи.

Действующий контракт Месси рассчитан до лета 2021 года, а трансферная стоимость оценивается в 150 миллионов евро. 0