Малгрю: Если русские решат грузить на Дзюбу, мы найдем этому противодействие

Защитник сборной Шотландиипризнался, что готов к противостоянию с форвардом сборной России

Матч с Шотландией пройдет 6 сентября на стадионе «Хэмпден Парк» (начало — в 21.45 по московскому времени).

«Я уже играл против Дзюбы ранее, в 2012-м году, когда он еще выступал за "Спартак".

Артем — мощный высокий бомбардир и, думаю, сборной Шотландии потребуется применить против него персональную опеку. Я буду рад, если тренер доверит мне сыграть против него.

Как правило, многие высококлассные команды предпочитают играть через низ. Но если они решат загружать мячи на Дзюбу, мы найдем этому противодействие», — приводит слова Малгрю «Спорт-Экспресс». 0