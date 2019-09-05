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    Кирьяков: Шотландцы всегда играют с высокой самоотдачей

    Сборная России Футбол России Евро-2020
    Бывший форвард сборной России Сергей Кирьяков считает, что национальную команду ждет тяжелый матч против Шотландии.

    Сергей Кирьяков
    Сергей Кирьяков

    Матч с Шотландией пройдет 6 сентября на стадионе «Хэмпден Парк» (начало — в 21.45 по московскому времени).

    «Я жду упорного противостояния, потому что для шотландцев это решающий матч в борьбе за два верхних места в таблице.

    Знаю по себе, что с этой командой очень тяжело играть. Там всегда серьезная поддержка зрителей, футболисты играют с высокой самоотдачей.

    Конечно, это не та команда, которая была в девяностые годы, когда большинство футболистов играли в самых лучших клубах английского чемпионата.

    Сейчас таких ребят намного меньше. Но в любом случае на своем поле это грозный соперник.

    Это будет определяющая игра для России. Право на ошибку у нас есть, исходя из турнирной таблицы. Но чтобы чувствовать себя спокойно, нужно побеждать.

    Стратегически, ничья — это вполне приемлемый результат. Тем более что будет вторая игра в России и она не за горами. Но лучше загодя снять все вопросы с выходом из группы.

    Шотландские игроки техничные, мобильные, любят играть в комбинационный футбол. Шотландцы давно перешли на европейский стиль футбола — короткий и средний пас.

    Игроки всегда очень мотивированы, особенно, когда играют дома. Это всегда был неприятный соперник.

    Шотландцы на сегодняшний момент пониже классом. Мы уверенно выступили на чемпионате мира и имеем неплохой рейтинг.

    Но игроки хозяева сейчас прекрасно понимают, какова цена матча для них», — приводит слова Кирьякова «Евро-футбол.ру». 0

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