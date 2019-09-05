Кирьяков: Шотландцы всегда играют с высокой самоотдачей

Бывший форвард сборной Россиисчитает, что национальную команду ждет тяжелый матч против Шотландии.

Матч с Шотландией пройдет 6 сентября на стадионе «Хэмпден Парк» (начало — в 21.45 по московскому времени).

«Я жду упорного противостояния, потому что для шотландцев это решающий матч в борьбе за два верхних места в таблице.

Знаю по себе, что с этой командой очень тяжело играть. Там всегда серьезная поддержка зрителей, футболисты играют с высокой самоотдачей.

Конечно, это не та команда, которая была в девяностые годы, когда большинство футболистов играли в самых лучших клубах английского чемпионата.

Сейчас таких ребят намного меньше. Но в любом случае на своем поле это грозный соперник.

Это будет определяющая игра для России. Право на ошибку у нас есть, исходя из турнирной таблицы. Но чтобы чувствовать себя спокойно, нужно побеждать.

Стратегически, ничья — это вполне приемлемый результат. Тем более что будет вторая игра в России и она не за горами. Но лучше загодя снять все вопросы с выходом из группы.

Шотландские игроки техничные, мобильные, любят играть в комбинационный футбол. Шотландцы давно перешли на европейский стиль футбола — короткий и средний пас.

Игроки всегда очень мотивированы, особенно, когда играют дома. Это всегда был неприятный соперник.

Шотландцы на сегодняшний момент пониже классом. Мы уверенно выступили на чемпионате мира и имеем неплохой рейтинг.

Но игроки хозяева сейчас прекрасно понимают, какова цена матча для них», — приводит слова Кирьякова «Евро-футбол.ру». 0