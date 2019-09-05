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    Канчельскис: Не проиграем Шотландии — закрепимся на втором месте

    Евро-2020 Сборная России Футбол России
    Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от матча квалификации Евро-2020, в котором россияне 6 сентября в Глазго сыграет против команды Шотландии.

    Андрей Канчельскис
    Андрей Канчельскис

    «Главное — не проиграть этот матч. Не проиграем эту встречу — всё для нас будет хорошо, закрепимся на втором месте. Каким представляется этот матч? В Шотландии всегда сложно играть. Вообще всегда трудно играть против британцев.

    Понятно, что в сложившейся турнирной ситуации любая потеря очков будет для шотландцев катастрофой. Сложная игра предстоит нам. Полный стадион придет болеть за хозяев. Сейчас эту сборную принял другой тренер. Это уже будет другая команда. Не такая, которая весной проиграла сборной Казахстана.

    У них есть футболисты, которые неплохо играют в АПЛ и чемпионшипе, а также в чемпионате Шотландии. Так что тяжело будет в этом матче. Какой-то прогноз здесь дать сложно. Думаю, очень нервная игра будет, много передач в штрафную будет. Наверное, может быть даже навал — к этому надо быть готовыми», — цитирует Канчельскиса Rusfootball. 0

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