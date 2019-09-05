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    Глушаков: Кононов — не мямля, а интеллигентный мужик

    Спартак
    Полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков — о главном тренере «Спартака» Олеге Кононове.

    Денис Глушаков
    Денис Глушаков

    «Кононов — нормальный тренер, у него своe видение на игру, на тактику. И мы нашли с ним общий язык, спасибо ему и коллективу за поддержку. Если честно, то под то, что он хочет, нужен чуть-чуть другой подбор футболистов. В "Спартаке" многие не выдерживают этого темпа. Вот почему мы первый тайм играли, а потом сдувались? Слишком энергозатратная тактика. Ну, это мне так кажется. Всe зависит от того, кого клуб возьмeт, как укрепится сможет.

    Повышал ли он на нас голос? Конечно. Когда "Вильярреалу" проиграли, он вообще матом ругался. Покричал, взорвался. Там, правда, первый тайм был безобразный. Он не мямля, он просто интеллигентный мужик. Надо пообщаться с человеком, чтобы делать о нeм выводы, а оскорбления не красят болельщиков и будоражат игроков», — цитирует Глушакова «Чемпионат».

    Напомним, что 53-летний Кононов возглавил «Спартак» в ноябре 2018 года, а летом 2019 года Глушаков покинул московский клуб и перешел в «Ахмат». 0

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