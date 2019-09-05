Фарерские острова — Швеция. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (05.09.2019)

Составы команд:
«Фарерские острова»: Gunnar Nielsen, Вильормур Давидсен, Рогви Балдвинссон, Атли Грегерсен, Hoerdur Askham, Брандур Хендрикссон, Рене Йонсен, Халлур Ханссен, Арни Фредриксберг, Сольви Ватнхамар, Joan Simun Edmundsson.
«Швеция»: Робин Ольсен, Виктор Нильссон Линделёф, Andreas Granqvist, Pierre Bengtsson, Микаэль Лустиг, Кристофер Ольссон, Себастьян Ларссон, Олбин Экдаль, Александер Исак, Маркус Берг, Робин Куайсон.
Предыдущий матч соперников: «Швеция» — «Фарерские острова» 2:0 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:1.