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    «Фарерские острова» — «Швеция». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Фарерские острова — Швеция. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (05.09.2019)

    Евро-2020 Сборная Швеции
    В 21:45 в квалификации Евро-2020 (группа F) начнётся матч «Фарерские острова» — «Швеция».

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    Составы команд:

    «Фарерские острова»: Gunnar Nielsen, Вильормур Давидсен, Рогви Балдвинссон, Атли Грегерсен, Hoerdur Askham, Брандур Хендрикссон, Рене Йонсен, Халлур Ханссен, Арни Фредриксберг, Сольви Ватнхамар, Joan Simun Edmundsson.

    «Швеция»: Робин Ольсен, Виктор Нильссон Линделёф, Andreas Granqvist, Pierre Bengtsson, Микаэль Лустиг, Кристофер Ольссон, Себастьян Ларссон, Олбин Экдаль, Александер Исак, Маркус Берг, Робин Куайсон.

    Предыдущий матч соперников: «Швеция» — «Фарерские острова» 2:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:1.

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