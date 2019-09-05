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    Дзюба: Шотландия — очень крепкая команда

    Сборная России Футбол России Евро-2020
    Форвард сборной России Артем Дзюба прокомментировал предстоящую встречу со сборной Шотландии в рамках отбора на Евро-2020.

    Артем Дзюба
    Артем Дзюба

    «Очень крепкая команда, которая любит атаковать через фланги. Мы знаем, с кем сыграем. Конечно, выделяется Робертсон. Нас ждет очень тяжелая игра», — цитирует Дзюбу Sport24.ru.

    «Газон очень хороший на стадионе! Здесь похоже на "Лужники" — далеко трибуны от поля. А так — погода хорошая, атмосфера, поле. Это все, что нас интересует. В Шотландии всегда умели болеть. Я присутствовал, так сказать, на матчах с "Селтиком"… Потрясающая атмосфера. Но завтра мы хотим победить», — добавил форвард.

    Матч Шотландия — Россия состоится 6 сентября на «Хэмпден Парк» в Глазго. Начало — в 21:45 мск. 0

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