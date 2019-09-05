Дзюба: Шотландия — очень крепкая команда

Форвардпрокомментировал предстоящую встречу сов рамках отбора на Евро-2020.

«Очень крепкая команда, которая любит атаковать через фланги. Мы знаем, с кем сыграем. Конечно, выделяется Робертсон. Нас ждет очень тяжелая игра», — цитирует Дзюбу Sport24.ru.

«Газон очень хороший на стадионе! Здесь похоже на "Лужники" — далеко трибуны от поля. А так — погода хорошая, атмосфера, поле. Это все, что нас интересует. В Шотландии всегда умели болеть. Я присутствовал, так сказать, на матчах с "Селтиком"… Потрясающая атмосфера. Но завтра мы хотим победить», — добавил форвард.

Матч Шотландия — Россия состоится 6 сентября на «Хэмпден Парк» в Глазго. Начало — в 21:45 мск. 0