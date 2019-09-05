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    Черчесов: В матче с Шотландией выйдут те, кто будет делать результат

    Сборная России Футбол России
    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал предстоящий матч отбора на Евро-2020 против сборной Шотландии.

    Станислав Черчесов
    Станислав Черчесов

    Слова Черчесова приводит Sport24.ru.

    «Опыт подсказывает, что новый футболист редко начинает проявлять себя сразу же. Но Комличенко, Бакаев уже второй раз подряд на сборе. Они осваиваются. И если игрок готов — он получит свой шанс. Мы смотрим, изучаем, делаем умозаключения. Но завтра игра не рядовая. Выйдут те, кто будет делать результат», — сказал тренер.

    «Знаем, что игра за шесть очков. Не каждый день мы играем с Шотландией. Как бы игра не складывалась — останется еще пять игр. Но все равно завтра очень важный матч. Хотя математикой заниматься бы не хотелось», — добавил Черчесов.

    Напомним, матч Шотландия — Россия пройдет 6 сентября. Начало — в 21:45 мск. 0

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