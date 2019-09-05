Черчесов: В матче с Шотландией выйдут те, кто будет делать результат

Главный тренерпрокомментировал предстоящий матч отбора на Евро-2020 против

Слова Черчесова приводит Sport24.ru.

«Опыт подсказывает, что новый футболист редко начинает проявлять себя сразу же. Но Комличенко, Бакаев уже второй раз подряд на сборе. Они осваиваются. И если игрок готов — он получит свой шанс. Мы смотрим, изучаем, делаем умозаключения. Но завтра игра не рядовая. Выйдут те, кто будет делать результат», — сказал тренер.

«Знаем, что игра за шесть очков. Не каждый день мы играем с Шотландией. Как бы игра не складывалась — останется еще пять игр. Но все равно завтра очень важный матч. Хотя математикой заниматься бы не хотелось», — добавил Черчесов.

Напомним, матч Шотландия — Россия пройдет 6 сентября. Начало — в 21:45 мск. 0