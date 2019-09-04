Жирков: Я хотел закончить с футболом еще пять или шесть лет назад

Защитникрассказал, что летом мог покинуть петербургский клуб. В июле футболист продлил контракт с «сине-бело-голубыми» на еще один сезон.

«Перед тем как я не продлил контракт с "Зенитом", были мысли закончить карьеру в родном Тамбове или в "Балтике". Поиграть год или полтора и закончить с футболом.

Я хотел закончить с футболом еще пять или шесть лет назад. Жена не даст соврать! Она меня все время дураком называла. Говорила, что маленькие дети еще не видели, как я в футбол играю», — сказал Жирков в передаче «Футбол России».

Напомним, что Жирков играет за «Зенит» с 2016 года. В составе команды он провел 67 матчей, в которых забил три мяча. 0