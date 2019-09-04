ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Погба пока что остается в «МЮ»Топ-7 неразрешенных трансферных вопросов лета
  • 10:05
    • Состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка России
  • 07:08
    • Медведев обыграл Вавринку и вышел в полуфинал US Open
  • 00:51
    • Манджукич не попал в заявку «Ювентуса» на Лигу чемпионов
  • 22:02
    • Алекс Крал: Решение о переходе в «Спартак» далось непросто
  • 21:54
    • ФИФА презентовала официальную эмблему ЧМ-2022
    Все новости спорта

    Жирков: Я хотел закончить с футболом еще пять или шесть лет назад

    Футбол России Зенит
    Защитник «Зенита» Юрий Жирков рассказал, что летом мог покинуть петербургский клуб. В июле футболист продлил контракт с «сине-бело-голубыми» на еще один сезон.

    Юрий Жирков
    Юрий Жирков

    «Перед тем как я не продлил контракт с "Зенитом", были мысли закончить карьеру в родном Тамбове или в "Балтике". Поиграть год или полтора и закончить с футболом.

    Я хотел закончить с футболом еще пять или шесть лет назад. Жена не даст соврать! Она меня все время дураком называла. Говорила, что маленькие дети еще не видели, как я в футбол играю», — сказал Жирков в передаче «Футбол России».

    Напомним, что Жирков играет за «Зенит» с 2016 года. В составе команды он провел 67 матчей, в которых забил три мяча. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Закрытие трансферного окна. Лето 2019
  • Вчера в 02:54
    •
  • Прогноз
  • Ирландия — Швейцария
  • 1.85
  • Завтра в 21:45
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Выступит ли результативно СКА в матче с «Трактором»?
  • «Трактор» — СКА. Прогноз и ставки
  • 1.59
    •
  • На «Уралец-Арене» зрителей ждет много голов
  • «Автомобилист» — «Витязь». Прогноз и ставки
  • 1.81
    •
  • «Металлург» приступит к делу без лишней раскачки
  • «Металлург» Мг — «Северсталь». Прогноз и ставки
  • 1.52
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Играть3999 рублей для новичков ИгратьФрибет 1000 рублей ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть4000 рублей для новичков
    Тоже интересно
    Неймар Футбол Закрытие трансферного окна. Лето 2019Онлайн последнего дня летней трансферной кампании 2019 года. РПЛ и другие турниры в последней попытке усилиться или заработать. И Неймар Вчера в 02:540
  • 10:19
    • Шотландию и Россию рассудит греческая бригада арбитров
  • 07:31
    • Димитров выбил Федерера с US Open
  • 12:51
    • Жирков: Я хотел закончить с футболом еще пять или шесть лет назад
    Зидан пока не изменил «Реал» к лучшему Футбол «Реал» лишен слишком многого для успехаРеакция прессы на матч «Вильярреал» — «Реал» 02/09/2019 в 23:390
  • Экспресс дня

  • Кто станет последними участниками полуфиналов US Open-2019?
  • 3.76
    •
  • 12:34
    • «Ювентус» зимой снова попытается подписать Ракитича
  • 12:17
    • Нурмагомедов должен сбросить 6 кг до взвешивания перед боем с Порье
  • 12:01
    • «Локомотив» назвал стоимость билетов на матчи Лиги чемпионов
    Обамеянг стал героем матча Футбол Без оглядки назад. «Арсенал» и «Тоттенхэм» устроили праздник футболаКоманды сыграли вничью и забили четыре гола 02/09/2019 в 20:010
  • 10:35
    • «Марсель» подписал капитана «Нанта»
  • 08:55
    • «Рейнджерс» пожизненно запретил фанату посещать «Айброкс»
  • 08:37
    • Щенсны: Я усадил в запас Алиссона и Буффона
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие