Камболов рассказал о подготовке сборной России к матчу с Шотландией

В интервью ресурсу « Чемпионат » полузащитники сборнойрассказал о том, как проходит подготовка российской команды к матчу с Шотландией.

«Шотландия играет в быстрый футбол на быстрых атаках. Я не буду говорить вам, что нам рассказывал тренер, но моменты показал хорошие, и моменты отрицательные, которые присутствуют. Мы готовимся. Сегодня было более тактическое занятое по сопернику.

На выезде всегда тяжело играть. Команда первые 15 минут должна почувствовать игру. Думаю, мы к этому готовы, и всё будет хорошо.

Понятно, что соперник играет дома, и у него больше уверенности, но я так скажу: наверное, мы туда едем не как гости, а выступать на чужом поле, как хозяева. Думаю, это получится. Мы не смотрим в турнирную таблицу, у нас задача играть максимально агрессивно и на победу.

Мое физическое состояние? Я не играл пару матчей за "Краснодар", и за этот период можно было восстановиться. Это получилось, и сейчас я чувствую себя намного лучше», — рассказал Камболов в интервью с журналистом «Чемпионата».

Напомним, что сборной России предстоит сыграть со сборными Шотландии и Казахстана. С британцами россияне проведут встречу 6 сентября. Домашний поединок с казахами состоится 9 сентября. 0