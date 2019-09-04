Беляев разобрал предстоящего соперника сборной России

, который является защитником сборной, побеседовал с журналистом « Чемпионата » и рассказал, к какой манере игры соперника стоит готовиться российской команде.

«Шотландия — британская команда. Как известно, это жёсткий футбол, высокий темп, фланговые передачи. Готовимся примерно к такой манере игры соперника. Но ко всему есть противоядие, мы сейчас работаем над этим на тренировках. Не только над тем, как играет соперник, но и, конечно же, в первую очередь отталкиваемся от своей игры. Не буду раскрывать все тайны, везде смотрят, везде слушают, у стен тоже есть уши. Могу ли я стать тем самым противоядием? Мы всё узнаем только в день матча, сейчас какие-то детали и карты нет смысла раскрывать. Я лично готов к старту», — заявил Беляев в своем интервью.

В группе I сборная России занимает второе место. Позади команды идут Казахстан и Шотландия. Это как раз те сборные, с которыми россияне сыграют 6 и 9 сентября. В случае победы подопечные Станислава Черчесова смогут рассчитывать на уверенный отрыв от ближайших преследователей. 0