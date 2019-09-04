ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Погба пока что остается в «МЮ»Топ-7 неразрешенных трансферных вопросов лета
  • 15:00
    • Хильемарк провел первую тренировку в составе московского «Динамо»
  • 14:42
    • Джан недоволен непопаданием в заявку «Ювентуса» на Лигу чемпионов
  • 14:33
    • Лапорт перенес операцию на колене
  • 13:57
    • Лилиан Тюрам: Много разговоров о расизме и никаких действий
  • 13:48
    • Беляев разобрал предстоящего соперника сборной России
    Все новости спорта

    Беляев разобрал предстоящего соперника сборной России

    Евро-2020 Сборная России Футбол России
    Максим Беляев, который является защитником сборной России, побеседовал с журналистом «Чемпионата» и рассказал, к какой манере игры соперника стоит готовиться российской команде.

    Максим Беляев
    Максим Беляев

    «Шотландия — британская команда. Как известно, это жёсткий футбол, высокий темп, фланговые передачи. Готовимся примерно к такой манере игры соперника. Но ко всему есть противоядие, мы сейчас работаем над этим на тренировках. Не только над тем, как играет соперник, но и, конечно же, в первую очередь отталкиваемся от своей игры. Не буду раскрывать все тайны, везде смотрят, везде слушают, у стен тоже есть уши. Могу ли я стать тем самым противоядием? Мы всё узнаем только в день матча, сейчас какие-то детали и карты нет смысла раскрывать. Я лично готов к старту», — заявил Беляев в своем интервью.

    В группе I сборная России занимает второе место. Позади команды идут Казахстан и Шотландия. Это как раз те сборные, с которыми россияне сыграют 6 и 9 сентября. В случае победы подопечные Станислава Черчесова смогут рассчитывать на уверенный отрыв от ближайших преследователей. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Черчесов ставит на опыт
  • 27/08/2019 в 18:51
    •
  • Прогноз
  • Армения — Италия
  • 1.87
  • Завтра в 19:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Выступит ли результативно СКА в матче с «Трактором»?
  • «Трактор» — СКА. Прогноз и ставки
  • 1.59
    •
  • На «Уралец-Арене» зрителей ждет много голов
  • «Автомобилист» — «Витязь». Прогноз и ставки
  • 1.81
    •
  • «Металлург» приступит к делу без лишней раскачки
  • «Металлург» Мг — «Северсталь». Прогноз и ставки
  • 1.52
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Играть3999 рублей для новичков ИгратьФрибет 1000 рублей ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть4000 рублей для новичков
    Тоже интересно
    Антуан Гризманн Футбол Гризманн и остальные. Кто порвал трансферный рынокСамые громкие сделки минувшего лета Вчера в 20:550
  • 13:19
    • «Ювентус» попытается подписать Ракитича этой зимой
  • 10:19
    • Шотландию и Россию рассудит греческая бригада арбитров
  • 07:08
    • Медведев обыграл Вавринку и вышел в полуфинал US Open
    Неймар Футбол Закрытие трансферного окна. Лето 2019Онлайн последнего дня летней трансферной кампании 2019 года. РПЛ и другие турниры в последней попытке усилиться или заработать. И Неймар Вчера в 02:540
  • Экспресс дня

  • Кто станет последними участниками полуфиналов US Open-2019?
  • 3.76
    •
  • 12:51
    • Жирков: Я хотел закончить с футболом еще пять или шесть лет назад
  • 12:34
    • «Ювентус» зимой снова попытается подписать Ракитича
  • 12:17
    • Нурмагомедов должен сбросить 6 кг до взвешивания перед боем с Порье
    Зидан пока не изменил «Реал» к лучшему Футбол «Реал» лишен слишком многого для успехаРеакция прессы на матч «Вильярреал» — «Реал» 02/09/2019 в 23:390
  • 12:01
    • «Локомотив» назвал стоимость билетов на матчи Лиги чемпионов
  • 10:35
    • «Марсель» подписал капитана «Нанта»
  • 07:31
    • Димитров выбил Федерера с US Open
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие