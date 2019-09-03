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    Лысцов: Решение перейти в «Крылья» принял быстро

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    Защитник «Крыльев Советов» Виталий Лысцов прокомментировал свой переход в самарскую команду из «Бенфики».

    Виталий Лысцов
    Виталий Лысцов

    «Решение присоединиться к "Крыльям" принял быстро. Для меня было важно в это трансферное окно вернуться в Россию, поэтому, когда поступило предложение от агента, долго не раздумывал — сразу согласился. Собираясь вернуться в РПЛ, я следил за тем, как стартовал чемпионат, смотрел главные поединки, обзоры, в том числе матчи с участием "Крыльев". Особой подготовки к переезду в Самару не было, собрал вещи и теперь жду знакомства с командой и начала тренировок.

    Из свободных номеров выбрал себе 5-й, на данный момент конкретное число на форме мне не принципиально, главное — качественная работа на тренировках и удача в матчах! Мои друзья, которые уже бывали в Самаре, описали ее как город с красивой набережной Волги. Знаю, что здесь отличный стадион и преданные своему клубу болельщики, а это — главное», — цитирует футболиста пресс-служба клуба.

    Стоит отметить, что россиянин выступал за резервную команду португальского клуба. 0

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