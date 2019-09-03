Карпин признан лучшим тренером августа в РПЛ

Главный тренерпризнан лучшим тренером российской Премьер-лиги по итогам августа, сообщает пресс-служба лиги.

Карпина признали лучшим тренером РПЛ второй месяц подряд. В августе «желто-синие» под его руководством одержали три победы — над самарскими «Крыльями Советов» (1:0), казанским «Рубином» (2:1) и московским «Локомотивом» (2:1), сыграли вничью с екатеринбургским «Уралом» (2:2) и проиграли «Уфе» (0:2).

После восьми туров чемпионата «Ростов» с 17 очками располагается на второй строчке турнирной таблицы, уступаю лидеру чемпионата «Краснодару» только по дополнительным показателям.

Гол нападающего «Оренбурга» Джордже Деспотовича признан лучшим по итогам августа в Российской премьер-лиге.

😍 Гол Джордже Деспотовича — лучший в августе!

На этот раз болельщики выбрали лучшим гол Юрия Жиркова в ворота «Спартака». Эксперты @matchpremier и #РПЛ отдали свои голоса за гол Джордже Деспотовича в ворота «Ахмата» ✍️#РПЛтопчик #ГолМесяцаРПЛ #Деспотович pic.twitter.com/e53TfXjE2n — Российская Премьер-Лига (@rfpl) 3 сентября 2019 г.

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