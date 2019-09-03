Икарди: Пришел в ПСЖ выигрывать трофеи

Новичокпрокомментировал свой переход изна правах аренды.

«Я очень счастлив. Играть за такой клуб как ПСЖ — огромный вызов. Это большой шаг вперед в моей карьере. Я пришел, чтобы выигрывать трофеи. ПСЖ доминирует во Франции, в последние годы эта команда много выиграла. В Лиге 1 много хороших коллективов, но фанаты хотя видеть лучших, так что мы сможем выиграть больше трофеев.

Серия А имеет репутацию очень защитного чемпионата, в котором сложно забить. Не могу дождаться, когда сыграю в Лиге 1, когда начнется новый для меня вызов», — отметил нападающий.

Следующий матч ПСЖ проведет против «Страсбурга» 14 сентября. 0