«Оренбург» исключил защитника Готлиба из заявки

Защитниквременно исключен из заявкив связи с тяжелой травмой, сообщает пресс-служба «газовиков».

«Желаем Эди здоровья и ждем скорейшего его возвращения в состав команды», — говорится в заявлении.

Напомним, что у Готлиба помимо израильского есть и российское гражданство, за счет которого он не считается в РПЛ легионером. В прошлом сезоне 27-летний защитник провел во всех турнирах 29 матчей, в которых забил один гол.

«Оренбург» после восьми матчей занимает 15 место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе пять очков. В девятом туре оренбуржцы сыграют на своем поле с «Рубином». 0