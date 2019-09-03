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    «Оренбург» исключил защитника Готлиба из заявки

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    Защитник Эди Готлиб временно исключен из заявки «Оренбурга» в связи с тяжелой травмой, сообщает пресс-служба «газовиков».

    Эди Готлиб
    Эди Готлиб

    «Желаем Эди здоровья и ждем скорейшего его возвращения в состав команды», — говорится в заявлении.

    Напомним, что у Готлиба помимо израильского есть и российское гражданство, за счет которого он не считается в РПЛ легионером. В прошлом сезоне 27-летний защитник провел во всех турнирах 29 матчей, в которых забил один гол.

    «Оренбург» после восьми матчей занимает 15 место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе пять очков. В девятом туре оренбуржцы сыграют на своем поле с «Рубином». 0

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