СМИ: Неймар и «Барселона» подали иски друг против друга

Форвардподали судебные иски друг против друга, передает AS.

Cтороны не могут достичь согласия в вопросе бонуса за продление контракта. Бразилец, который выступал за «Барселону», незадолго до перехода в ПСЖ, должен был получить бонус в размере около 40 миллионов евро.

Бразилец получил 14 миллионов и требует выплатить ему остальные 26. В «Барсе» же считают, что футболист нарушил условия соглашения и должен заплатить 75 миллионов.

Ранее сообщалось, что футболист может вернуться в «Барселону», но в итоге сделка не состоялась. 27-летний бразилец в нынешнем сезоне пока не играл в официальных матчах. 0