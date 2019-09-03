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    СМИ: Неймар и «Барселона» подали иски друг против друга

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    Форвард «Пари Сен-Жермен» Неймар и «Барселона» подали судебные иски друг против друга, передает AS.

    Неймар
    Неймар

    Cтороны не могут достичь согласия в вопросе бонуса за продление контракта. Бразилец, который выступал за «Барселону», незадолго до перехода в ПСЖ, должен был получить бонус в размере около 40 миллионов евро.

    Бразилец получил 14 миллионов и требует выплатить ему остальные 26. В «Барсе» же считают, что футболист нарушил условия соглашения и должен заплатить 75 миллионов.

    Ранее сообщалось, что футболист может вернуться в «Барселону», но в итоге сделка не состоялась. 27-летний бразилец в нынешнем сезоне пока не играл в официальных матчах. 0

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