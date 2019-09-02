«Рубин» арендовал Ташаева у «Спартака»

Александр Ташаев ФК «Спартак» LIVE ТВ-трансляции спорта Играть!

Ранее стало известно, что агенты футболиста согласовывают последние детали аренды игрока в «Рубин» до конца сезона. Сообщалось, что аренда не будет включать право выкупа, а большую часть зарплаты будет платить «Спартак».

Ташаев перешел из «Динамо» в «Спартак» летом прошлого года. В сезоне-2018/19 полузащитник принял участие в 17 матчах РПЛ и отдал результативную передачу. В нынешнем сезоне Ташаев сыграл в трех матчах чемпионата России, но не отметился результативными действиями.

«Спартак» набрал 14 очков и занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. «Рубин» (10) — на девятом месте. 0