Роналду отказался носить нашивку лучшему игроку сезона в Серии А

Нападающийотказался носить на футболке значок лучшего игрока Серии А прошлого сезона, сообщает Marca.

Напомним, лига вручает награды лучшему вратарю, защитнику, полузащитнику, нападающему, молодому игроку и лучшему игроку сезона.

Самир Ханданович был признан лучшим вратарем года, Калиду Кулибали — лучшим защитником, Сергей Милинкович-Савич — лучшим полузащитником, Фабио Квальярелла — лучшим бомбардиром и нападающим, Николо Дзаньоло — лучшим молодым игроком, а Роналду — самым ценным игроком чемпионата Италии в сезоне-2018/19.

Однако португалец отказался носить нашивку, потому что не хочет, чтобы его считали выше товарищей по команде. 0