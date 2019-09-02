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    Роналду отказался носить нашивку лучшему игроку сезона в Серии А

    Серия A Футбол Италии Ювентус Календарь Серии А
    Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду отказался носить на футболке значок лучшего игрока Серии А прошлого сезона, сообщает Marca.

    Криштиану Роналду
    Криштиану Роналду

    Напомним, лига вручает награды лучшему вратарю, защитнику, полузащитнику, нападающему, молодому игроку и лучшему игроку сезона.

    Самир Ханданович был признан лучшим вратарем года, Калиду Кулибали — лучшим защитником, Сергей Милинкович-Савич — лучшим полузащитником, Фабио Квальярелла — лучшим бомбардиром и нападающим, Николо Дзаньоло — лучшим молодым игроком, а Роналду — самым ценным игроком чемпионата Италии в сезоне-2018/19.

    Однако португалец отказался носить нашивку, потому что не хочет, чтобы его считали выше товарищей по команде. 0

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