«Урал» — «Краснодар»: составы, прогноз, онлайн

Объявлены стартовые составы «Урала» и «Краснодара» на матч восьмого тура российской Премьер-лиги.

«Урал»: Годзюр, Меркулов, Кулаков, Ароян, Поляков, Димитров, Бавин, Бикфалви, Бумаль, Августиняк, Панюков.

Запасные: Баклов, Мамин, Насыров, Фидлер, Магомадов, Егорычев, Эль Кабир, Шаболин, Кухарчик, Погребняк, Ильин, Юсупов.

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Скопинцев, Рамирес, Спайич, Фьолусон, Камболов, Олссон, Де Вильена, Ари, Вандерсон.

Запасные: Крицюк, Грицаенко, Стоцкий, Уткин, Кайо, Намли, Игнатьев, Берг.

Матч пройдет в 1 сентября в Екатеринбурге. Начало — в 14:00 по мск.

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