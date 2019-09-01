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    Понсе остался в запасе «Спартака» на матч с «Зенитом»

    «Спартак» — «Зенит»: составы, коэффициенты, онлайн

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    Тренерские штабы московского «Спартака» и «Зенита» определились с составами на матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги.

    Эсекьель Понсе
    Эсекьель Понсе

    «Спартак»: Максименко, Джикия, Рассказов, Жиго, Айртон, Гулиев, Зобнин, Бакаев З., Шюррле, Тиль, Ларссон.

    Запасные: Ребров, Поплевченков, Ещенко, Кутепов, Гапонов, Джано, Ташаев, Мельгарехо, Игнатов, Умяров, Мелкадзе, Понсе.

    «Зенит»: Лунёв, Иванович, Смольников, Ракицкий, Дуглас, Жирков, Оздоев, Ригони, Барриос, Дзюба, Азмун.

    Запасные: Кержаков, Васютин, Терентьев, Мевля, Маммана, Шатов, Ерохин, Сутормин, Кузяев, Мак, Краневиттер.

    Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Зениту». Коэффициент на его победу — 2.25, на ничью — 3.60, тогда как на успех «Спартака» — 3.40.

    Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь. Следить за ходом матча можно тут. 0

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