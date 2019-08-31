СМИ: «Зенит» хочет перенести матч 15-го тура РПЛ против ЦСКА

Главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала»сообщил о намеренияхизменить дату проведения матча 15-го тура РПЛ против

СМИ: «Зенит» попросит перенести матч 15-го тура РПЛ против ЦСКА globallookpress.com 1000 Фрибет для всех Забрать!

«В ближайшее время "Зенит" попросит о переносе домашнего матча с ЦСКА, который в календаре стоит на 3 ноября (не покупайте пока билеты в Петербург!) в связи с тем, что на 5 ноября встал домашний матч Лиги чемпионов против "Лейпцига".

По информации из "Зенита" просьба будет сдвинуть игру на 1 ноября (пятница), так как график ЦСКА позволяет это сделать — 27 октября игра с "Динамо" и затем 7 ноября выезд в Венгрию. Проблем со стороны РПЛ и ЦСКА не будет, и перенос должны утвердить», — написал Конов в своем Telegram-канале.

Матч 15-го тура РПЛ «Зенит» — ЦСКА запланирован на 3 ноября. 0