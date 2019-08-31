Вальверде: Устал от разговоров о Неймаре

Главный тренерпрокомментировал слухи о возможном возвращениев стан каталонцев.

«Я уже устал от этих разговоров. Мне нечего сказать по поводу Неймара. Не могу дождаться закрытия трансферного окна», — приводит слова Вальверде Marca.

Напомним, спортивный директор ПСЖ Леонардо заявил о том, что «Барселона» не согласилась с условиями парижан по Неймару и теперь должна выдвинуть свое предложение, которое бы устроило французский клуб.

Также Вальверде поделился своим мнением о жеребьевке Лиги чемпионов. На групповом этапе «сине-гранатовым» предстоит сыграть с «Боруссией» Д, «Интером» и «Славией» Прага.

«Нам выпали непростые соперники. Будет сложно, как всегда. Постараемся финишировать на первом месте в группе», — сказал тренер. 0