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    Вальверде: Устал от разговоров о Неймаре

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    Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал слухи о возможном возвращение Неймара в стан каталонцев.

    Эрнесто Вальверде
    Эрнесто Вальверде

    «Я уже устал от этих разговоров. Мне нечего сказать по поводу Неймара. Не могу дождаться закрытия трансферного окна», — приводит слова Вальверде Marca.

    Напомним, спортивный директор ПСЖ Леонардо заявил о том, что «Барселона» не согласилась с условиями парижан по Неймару и теперь должна выдвинуть свое предложение, которое бы устроило французский клуб.

    Также Вальверде поделился своим мнением о жеребьевке Лиги чемпионов. На групповом этапе «сине-гранатовым» предстоит сыграть с «Боруссией» Д, «Интером» и «Славией» Прага.

    «Нам выпали непростые соперники. Будет сложно, как всегда. Постараемся финишировать на первом месте в группе», — сказал тренер. 0

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