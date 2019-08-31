«Уфа» — «Оренбург»: счет 1:2, обзор голов

Фрагмент матча
«Оренбург»
Первыми забили гости на 40 минуте первого тайма. Это сделал Деспотович с пенальти. Больше интересных событий не произошло, если не считать удаления в составе хозяев в добавленное к первому тайму время.
На 66 минуте матча Зотов удвоил преимущество «Оренбурга», приблизив клуб к первому в сезоне успеху. А через 2 минуты Кротов забил первый мяч «Уфы» в этом противостоянии, однако поединок так и завершился со счетом 1:2.
«Оренбург» 14-й с 5 очками в активе. «Уфа» на 10 месте 10 очками. В следующем туре гости примут «Рубин», а хозяева поедут в Москву на матч с «Динамо».
РПЛ. 8 тур
«Уфа» — «Оренбург»
Голы: 0:1 — 40, пенальти Деспотович, 0:2 — 66 Зотов, 1:2 — 68 Кротов«Уфа»: Беленов, Неделчару, Табидзе, Йокич, Пуцко, Гиоргобиани (Кротов, 60), Карп, Емельянов (Тилль, 60), Фомин, Сухов, Бизяк (Алиев, 72)«Оренбург»: Климович, Терехов, Зотов (Козлов, 71), Шахов, Малых, Мишкич, Аюпов, Афонин, Шкофлек, Фамейе (Сиваков, 62), ДеспотовичПредупреждения: Карп (2), Шахов (22), Пуцко (39), Аюпов (45), Афонин (90)Удаления: Пуцко (45), Шахов (53)