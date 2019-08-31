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    «Оренбург» одержал первую победу в сезоне

    «Уфа» — «Оренбург»: счет 1:2, обзор голов

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    В рамках 8 ура РПЛ встречались футбольные клубы «Уфа» и «Оренбург». Матч завершился победой гостей со счетом 1:2. Это их первый успех в сезоне. Также стоит отметить, что в игре было показано две красные карточки — Александру Пуцко («Уфа») и Виталию Шахову («Оренбург»).

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Первыми забили гости на 40 минуте первого тайма. Это сделал Деспотович с пенальти. Больше интересных событий не произошло, если не считать удаления в составе хозяев в добавленное к первому тайму время.

    На 66 минуте матча Зотов удвоил преимущество «Оренбурга», приблизив клуб к первому в сезоне успеху. А через 2 минуты Кротов забил первый мяч «Уфы» в этом противостоянии, однако поединок так и завершился со счетом 1:2.

    «Оренбург» 14-й с 5 очками в активе. «Уфа» на 10 месте 10 очками. В следующем туре гости примут «Рубин», а хозяева поедут в Москву на матч с «Динамо».

    РПЛ. 8 тур
    «Уфа» — «Оренбург»
    Голы: 0:1 — 40, пенальти Деспотович, 0:2 — 66 Зотов, 1:2 — 68 Кротов«Уфа»: Беленов, Неделчару, Табидзе, Йокич, Пуцко, Гиоргобиани (Кротов, 60), Карп, Емельянов (Тилль, 60), Фомин, Сухов, Бизяк (Алиев, 72)«Оренбург»: Климович, Терехов, Зотов (Козлов, 71), Шахов, Малых, Мишкич, Аюпов, Афонин, Шкофлек, Фамейе (Сиваков, 62), ДеспотовичПредупреждения: Карп (2), Шахов (22), Пуцко (39), Аюпов (45), Афонин (90)Удаления: Пуцко (45), Шахов (53)
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