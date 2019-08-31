«Уфа» — «Оренбург»: счет 1:2, обзор голов

В рамках 8 ура РПЛ встречались футбольные клубы. Матч завершился победой гостей со счетом 1:2. Это их первый успех в сезоне. Также стоит отметить, что в игре было показано две красные карточки —(«Уфа») и(«Оренбург»).

Первыми забили гости на 40 минуте первого тайма. Это сделал Деспотович с пенальти. Больше интересных событий не произошло, если не считать удаления в составе хозяев в добавленное к первому тайму время.

На 66 минуте матча Зотов удвоил преимущество «Оренбурга», приблизив клуб к первому в сезоне успеху. А через 2 минуты Кротов забил первый мяч «Уфы» в этом противостоянии, однако поединок так и завершился со счетом 1:2.

«Оренбург» 14-й с 5 очками в активе. «Уфа» на 10 месте 10 очками. В следующем туре гости примут «Рубин», а хозяева поедут в Москву на матч с «Динамо».