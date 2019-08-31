ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Гарет БейлНовички на задворках. В «Реале» по-прежнему правит старая гвардия
  • 18:30
    • Дубль Шомуродова принес «Ростову» победу над «Локомотивом»
  • 23:22
    • Надаль — в четвертом круге Открытого чемпионата США
  • 23:08
    • Камболов вызван в сборную России вместо Миранчука
  • 22:35
    • Медведев оштрафован за поведение на US Open
  • 21:48
    • Дортмундская «Боруссия» уступила «Униону»
    Все новости спорта

    Семин: «Ростов» использовал наши ошибки и закономерно взял три очка

    Локомотив Ростов РПЛ Футбол России Календарь РПЛ
    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал поражение от «Ростова» (1:2) в матче 8-го тура РПЛ.

    Юрий Семин
    Юрий Семин

    «Мы совершили те ошибки, которые непозволительно делать в таком матче. Поэтому и проиграли. "Ростов" наши ошибки использовал и закономерно взял три очка.

    Момент Джорджевича? Промах есть промах, такие моменты случаются. Он должен продолжать работать.

    С Алексеем Миранчуком, я думаю, что дело серьезно. Нас немножко из колеи выбила эта травма...

    Пришлось реагировать, а такой замены, чтобы человек вошел и сразу стал играть, у нас не получилось. У него задняя поверхность бедра повреждена. Наверное, в сборную он не поедет.

    Жоау Мариу — это квалифицированный игрок. Но ему, на мой взгляд, тоже нужна адаптация к нашей игре. Второй тайм он неплохо провел, создал много хороших моментов.

    Сегодня я видел Жоау на позиции Алексея Миранчука, но что-то у нас не получилось. Когда мы перевели его в левую зону, стало лучше. Но это только один матч.

    Не люблю поражения, полезного ничего в них не вижу. Но если сделать правильные выводы, то оно может быть полезным. За такие ошибки, которые мы сегодня сделали, нас, конечно, накажут», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс». 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Жеребьевка ЛЧ. Радость англичан и сложности для испанцев
  • Вчера в 12:17
    •
  • Прогноз
  • «Лацио» — «Рома»
  • 2.07
  • Завтра в 19:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Краснодар» должен вернуть доверие болельщиков
  • «Урал» — «Краснодар». Прогноз и ставки
  • 1.99
    •
  • Сколько времени потребуется ЦСКА на раскачку в матче?
  • ЦСКА — «Авангард». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
  • Справится ли «Эвертон» с «Вулверхэмптоном»?
  • «Эвертон» — «Вулверхэмптон». Прогноз и ставки
  • 1.57
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Рафаэль Надаль Теннис US Open. Надаль разгромил Чона, вылет Возняцки и ОстапенкоРезультаты матчей шестого игрового дня на Открытом чемпионате США по теннису 23:240
  • 21:02
    • Гол Чалханоглу принес «Милану» победу над «Брешией»
  • 20:15
    • Алексей Миранчук выбыл на три недели и пропустит матчи сборной
  • 19:57
    • «Барселона» без Месси упустила победу над «Осасуной»
    «Динамо» — «Крылья Советов» Футбол РПЛ. «Динамо» поделило очки с «Крыльями», «Локо» уступил «Ростову», ЦСКА в гостях у «Арсенала»Обзор матчей восьмого тура чемпионата России по футболу 23:040
  • Экспресс дня

  • «Горожане» не пожалеют «чаек»
  • 3.61
    •
  • 22:55
    • Рахимов: Через такие игры нужно пройти, эти матчи нужны для испытания характера
  • 22:52
    • «Анже» одержал третью победу в сезоне
  • 22:46
    • Семин: «Ростов» использовал наши ошибки и закономерно взял три очка
    «Севилья» Футбол Примера. «Севилья» не справилась с «Сельтой», «Барса» сыграла вничью с «Осасуной», «Вильярреал» примет «Реал»Результаты матчей 3-го тура чемпионата Испании 22:350
  • 19:43
    • «Зенит» арендовал защитника «Порту»
  • 18:58
    • «Челси» упустил победу над «Шеффилдом» из-за автогола
  • 18:55
    • «Манчестер Сити» разгромил «Брайтон», Агуэро оформил дубль
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие