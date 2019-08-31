Семин: «Ростов» использовал наши ошибки и закономерно взял три очка

Главный тренер «Локомотива»прокомментировал поражение от(1:2) в матче 8-го тура РПЛ.

«Мы совершили те ошибки, которые непозволительно делать в таком матче. Поэтому и проиграли. "Ростов" наши ошибки использовал и закономерно взял три очка.

Момент Джорджевича? Промах есть промах, такие моменты случаются. Он должен продолжать работать.

С Алексеем Миранчуком, я думаю, что дело серьезно. Нас немножко из колеи выбила эта травма...

Пришлось реагировать, а такой замены, чтобы человек вошел и сразу стал играть, у нас не получилось. У него задняя поверхность бедра повреждена. Наверное, в сборную он не поедет.

Жоау Мариу — это квалифицированный игрок. Но ему, на мой взгляд, тоже нужна адаптация к нашей игре. Второй тайм он неплохо провел, создал много хороших моментов.

Сегодня я видел Жоау на позиции Алексея Миранчука, но что-то у нас не получилось. Когда мы перевели его в левую зону, стало лучше. Но это только один матч.

Не люблю поражения, полезного ничего в них не вижу. Но если сделать правильные выводы, то оно может быть полезным. За такие ошибки, которые мы сегодня сделали, нас, конечно, накажут», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс». 0