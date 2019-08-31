ЦСКА близок к покупке хавбека «Васко да Гама»

Агент полузащитника бразильскогоподтвердил информацию о скором переходе игрока в

«Информация об аренде Сантоса в ЦСКА — правда. Завтра мы вылетаем в Москву», — цитирует агента «Чемпионат».

Отметим, что «армейцы» ведут переговоры по трансферу Сантоса больше полугода. В январе «Васку» и ЦСКА не удалось договориться о переходе футболиста, но сейчас он должен сменить команду.

Сантос — левый полузащитник, с пяти лет находится в структуре «Васку да Гамы». В прошлом сезоне он в основном выступал за молодежный состав, за основу в чемпионате-2018/19 сыграл три матча. 0