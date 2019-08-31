«Рубин» — «Сочи»: счет 0:3, обзор голов

Футболисты «Сочи»
ФК «Сочи».com
На 21 минуте встречи счет был открыт после точного удара Цаллагова. Первый тайм так и закончился со счетом 0:1.
Спустя 7 минут после начала второй половины встречи голом снова отметились гости. После передачи Полоза мяч в ворота переправил Кудряшов — 0:2.
Все вопросы о победителе снял на 94 минуте Карапетян, использовавший передачу Нобоа.
За 8 туров «Сочи» набрал 6 очков, у «Рубина» на 4 пункта больше. В следующий раз «красные» поедут в гости к «Оренбургу», а «курортники» сыграют дома с «Локомотивом».
РПЛ. 8 тур
«Рубин» — «Сочи»
«Рубин»: Дюпин, Данченко, Уремович, Сорокин, Степанов, Кварацхелия, Давиташвили, Макаров, Коновалов, Башкиров (Микелтадзе, 76), Марков (Кьяртанссон, 55)«Сочи»: Джанаев, Цаллагов, Кудряшов, Калугин, Лагатор, Бурмистров, Мостовой (Померко, 73), Нобоа, Юрганов, Полоз (Набиуллин, 66), Заболотный (Карапетян, 78)Голы: 0:1 — 22 Цаллагов, 0:2 — 52 Кудряшов, 0:3 — 90 КарапетянПредупреждения: Башкиров (15), Давиташвили (20), Лагатор (29), Бурмистров (37), Степанов (71), Заболотный (76).