«Рубин» — «Сочи»: счет 0:3, обзор голов

В 8 туре РПЛ встретились. Гостям удалось одержать первую победу в сезоне, а также в целом в РПЛ. Счет составил 0:3. Голами отметились

На 21 минуте встречи счет был открыт после точного удара Цаллагова. Первый тайм так и закончился со счетом 0:1.

Спустя 7 минут после начала второй половины встречи голом снова отметились гости. После передачи Полоза мяч в ворота переправил Кудряшов — 0:2.

Все вопросы о победителе снял на 94 минуте Карапетян, использовавший передачу Нобоа.

За 8 туров «Сочи» набрал 6 очков, у «Рубина» на 4 пункта больше. В следующий раз «красные» поедут в гости к «Оренбургу», а «курортники» сыграют дома с «Локомотивом».