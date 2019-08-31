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    «Манчестер Сити» — «Брайтон энд Хоув Альбион». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Манчестер Сити — Брайтон энд Хоув Альбион. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (31.08.2019)

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Манчестер Сити Брайтон энд Хоув Альбион Календарь АПЛ
    В 17:00 в английской футбольной Премьер-лиге начнётся матч «Манчестер Сити» — «Брайтон энд Хоув Альбион».

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    Составы команд:

    «Манчестер Сити»: Кайл Уолкер, Рахим Стерлинг, Серхио Агуэро, Александр Зинченко, Эмерик Лапорт, Родриго Эрнандес, Кевин Де Брёйне, Давид Сильва, Рияд Марез, Николас Отаменди, Эдерсон.

    «Брайтон энд Хоув Альбион»: Мэтью Райан, Льюис Данк, Дэйл Стивенс, Ниль Мопе, Леандро Троссард, Адам Уэбстер, Соломон Марч, Мартин Монтойя, Дэви Проппер, Бернардо, Дэниел Бёрн.

    Предыдущий матч соперников: «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Манчестер Сити» 1:4 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 3:0.

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