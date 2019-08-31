Манчестер Сити — Брайтон энд Хоув Альбион. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (31.08.2019)

Составы команд:
«Манчестер Сити»: Кайл Уолкер, Рахим Стерлинг, Серхио Агуэро, Александр Зинченко, Эмерик Лапорт, Родриго Эрнандес, Кевин Де Брёйне, Давид Сильва, Рияд Марез, Николас Отаменди, Эдерсон.
«Брайтон энд Хоув Альбион»: Мэтью Райан, Льюис Данк, Дэйл Стивенс, Ниль Мопе, Леандро Троссард, Адам Уэбстер, Соломон Марч, Мартин Монтойя, Дэви Проппер, Бернардо, Дэниел Бёрн.
Предыдущий матч соперников: «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Манчестер Сити» 1:4 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 3:0.