«Локомотив» — «Ростов»: счет матча 1:2, обзор голов

Фрагмент матча
«Локомотив»
Счет в матче на 41-й минуте открыли гости. После подачи Ерёменко от угла поля Эльдар Шомуродов опередил защитника и из центра штрафной головой подрезал мяч под дальнюю штангу ворот «Локо».
На 58-й минуте ростовчане перехватили мяч, Ионов нашёл в штрафной «Локомотива» Шомуродова, который протолкнул мяч в ближний угол ворот.
А на 81-й минуте Жоау Мариу ушёл с фланга в центр, далее сделал передачу к штрафной «Ростова», Антон Миранчук оценил позицию и пробил точно в ближний нижний угол ворот.
В концовке встречи защитник «Ростова» Евгений Чернов дважды спас свою команду, выбив мяч с ленточки ворот.
После этого матча «Ростов» с 17 очками возглавил таблицу РПЛ, «Локомотив» с 14 очками — второй.
РПЛ. 8-й тур
«Локомотив» (Москва) — «Ростов» (Ростов-на-Дону) — 1:2 (0:1)
Голы: Шомуродов, 41 (0:1). Шомуродов, 58 (0:2). Ант.Миранчук, 81 (1:2)«Локомотив» (Москва): Гильерме, Игнатьев, Хеведес, Чорлука, Рыбус, Жемалетдинов (Джорджевич, 60), Баринов, Крыховяк, Ал.Миранчук (Жоау Мариу, 29), Ант.Миранчук, Смолов«Ростов» (Ростов-на-Дону): Бабурин, Чистяков, Козлов, Сигурдссон, Чернов, Еременко, Норманн, Саплинов (Логашов, 67), Ионов (Зуев, 87), Попов (Байрамян, 60), ШомуродовПредупреждения: Норманн, 26. Еременко, 39. Рыбус, 64. Логашов, 88. Игнатьев, 90+3