«Локомотив» — «Ростов»: счет матча 1:2, обзор голов

Московскийпотерпел домашнее поражение от(1:2) в матче 8-го тура чемпионата России.

Счет в матче на 41-й минуте открыли гости. После подачи Ерёменко от угла поля Эльдар Шомуродов опередил защитника и из центра штрафной головой подрезал мяч под дальнюю штангу ворот «Локо».

На 58-й минуте ростовчане перехватили мяч, Ионов нашёл в штрафной «Локомотива» Шомуродова, который протолкнул мяч в ближний угол ворот.

А на 81-й минуте Жоау Мариу ушёл с фланга в центр, далее сделал передачу к штрафной «Ростова», Антон Миранчук оценил позицию и пробил точно в ближний нижний угол ворот.

В концовке встречи защитник «Ростова» Евгений Чернов дважды спас свою команду, выбив мяч с ленточки ворот.

После этого матча «Ростов» с 17 очками возглавил таблицу РПЛ, «Локомотив» с 14 очками — второй.