«Ювентус» — «Наполи»: счет матча 4:3, обзор голов

одержал победу надв домашнем матче второго тура итальянской Серии А.

Встреча, которая прошла в Турине, завершилась со счетом 4:3.

«Старая синьора» вышла вперед на 16-й минуте, когда в быстрой контратаке точный удар в касание после передачи Дугласа Косты нанес Данило.

Спустя три минуты хозяева удвоили преимущество. Блез Матюиди сделал пас в центр чужой штрафной на Гонсало Игуаина, тот ушел от Калиду Кулибали и точно пробил в дальний верхний угол ворот.

На 62-й минуте туринцы сделали свой перевес крупным. Дуглас Коста прорвался в чужую штрафную с левого фланга и отпасовал низом в центр, Игуаин оставил мяч на Криштиану Роналду, а тот ударом в противоход голкиперу поразил цель.

Неаполитанцев такое развитие событий не смутило. Уже на 66-й минуте Костас Манолас точным ударом головой отыграл один мяч, а спустя еще пару минут Ирвин Лосано замкнул прострел Петра Зелиньски и сделал счет 3:2.

Гости сумели отыграться на 81-й минуте усилиями Джованни Ди Лоренцо, который точно пробил после навеса Хосе Кальехона.

И все же последнее слово осталось за «Юве». Уже в компенсированное время хозяева вырвали победу благодаря автоголу Кулибали, который срезал мяч в свои ворота при попытке сделать перехват.

В турнирной таблице Серии А «Ювентус» занимает первое место (6 очков), а «Наполи» — восьмое (3 очка). 0