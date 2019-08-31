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    «Ювентус» на последних минутах вырвал победу у «Наполи»

    «Ювентус» — «Наполи»: счет матча 4:3, обзор голов

    Серия A Футбол Италии Ювентус Наполи Календарь Серии А
    «Ювентус» одержал победу над «Наполи» в домашнем матче второго тура итальянской Серии А.

    Фабиан Руис и Криштиану Роналду
    Фабиан Руис и Криштиану Роналду

    Встреча, которая прошла в Турине, завершилась со счетом 4:3.

    «Старая синьора» вышла вперед на 16-й минуте, когда в быстрой контратаке точный удар в касание после передачи Дугласа Косты нанес Данило.

    Спустя три минуты хозяева удвоили преимущество. Блез Матюиди сделал пас в центр чужой штрафной на Гонсало Игуаина, тот ушел от Калиду Кулибали и точно пробил в дальний верхний угол ворот.

    На 62-й минуте туринцы сделали свой перевес крупным. Дуглас Коста прорвался в чужую штрафную с левого фланга и отпасовал низом в центр, Игуаин оставил мяч на Криштиану Роналду, а тот ударом в противоход голкиперу поразил цель.

    Неаполитанцев такое развитие событий не смутило. Уже на 66-й минуте Костас Манолас точным ударом головой отыграл один мяч, а спустя еще пару минут Ирвин Лосано замкнул прострел Петра Зелиньски и сделал счет 3:2.

    Гости сумели отыграться на 81-й минуте усилиями Джованни Ди Лоренцо, который точно пробил после навеса Хосе Кальехона.

    И все же последнее слово осталось за «Юве». Уже в компенсированное время хозяева вырвали победу благодаря автоголу Кулибали, который срезал мяч в свои ворота при попытке сделать перехват.

    В турнирной таблице Серии А «Ювентус» занимает первое место (6 очков), а «Наполи» — восьмое (3 очка). 0

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