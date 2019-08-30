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    «Рома» арендует Криса Смоллинга

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    Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Крис Смоллинг перейдет в «Рому» на правах аренды. Как сообщает издание Goal, Уле Гуннар Сульшер уже подтвердил эту информацию.

    Крис Смоллинг
    Крис Смоллинг

    «В последние пару дней появилась эта возможность для Криса. Мы сели за стол переговоров. В тот момент, когда у нас шесть подходящих центральных защитников, я не мог обещать Крису регулярную практику. Поэтому он уже в самолете.

    Думаю, ему понравится это опыт. Это большой клуб, большая лига. Не у многих английских игроков был шанс сыграть в Италии. Он вернется к нам, став сильнее», — высказался Сульшер в интервью журналистам издания.

    Известно, что с этой сделки «манкунианцы» заработают 3 млн евро. При этом в конце сезона центрбек вернется обратно. У «римлян» не будет права выкупа. 0

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