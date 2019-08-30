«Севилья» — «Сельта»: счет матча 1:1, обзор голов

Счет в матче был открыт хозяевами на 81-й минуте — отличился Франко Васкес. Однако, три минуты спустя Денис Суарес сравнял счет.
«Севилья», набрав 7 очков, возглавляет турнирную таблицу Примеры, «Сельта» (4) занимает девятое место.
В следующем туре «Севилья» отправится в гости к «Алавесу, а "Сельта" на своем поле примет "Гранаду".
Примера. 3-й тур
«Севилья» (Севилья) — «Сельта» (Виго) — 1:1 (0:0)
Голы: Васкес, 81. — Суарес, 84« Севилья»: Вацлик, Каррису, Регилон, Диего Карлос, Навас, Жордан (Васкес, 70), Фернандо, Банега, Нолито (Рони Лопеш, 79), Мунир (Хиль, 55), де Йонг«Сельта»: Рубен Бланко, Айду, Васкес (Мальо, 65), Араухо (Костас, 76), Оласа, Денис Суарес, Бельтран, Лоботка, Мендес, Фернандес (Санти Мина, 53), АспасПредупреждения: Васкес (24), Мунир (34), Мендес (45), Диего Карлос (54), Фернандо (78), Хиль (85)