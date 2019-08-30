«Севилья» — «Сельта»: счет матча 1:1, обзор голов

В матче 3-го тура испанской Примерына своем поле сыграла вничью с— 1:1.

Счет в матче был открыт хозяевами на 81-й минуте — отличился Франко Васкес. Однако, три минуты спустя Денис Суарес сравнял счет.

«Севилья», набрав 7 очков, возглавляет турнирную таблицу Примеры, «Сельта» (4) занимает девятое место.

В следующем туре «Севилья» отправится в гости к «Алавесу, а "Сельта" на своем поле примет "Гранаду".