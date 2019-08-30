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    Семак назвал Тила «игроком без слабых мест»

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча со «Спартаком» в восьмом туре чемпионата России.

    Сергей Семак
    Сергей Семак

    «То, что "Спартак" проводит матчи через два дня на третий, является несущественным преимуществом для нас. В таком же режиме мы были в прошлом сезоне. Как показывает практика, это не отражается на нахождении той или иной команды на вершине таблицы в этой части сезона. Легче с точки зрения анализа, но для футболистов важнее чаще играть, чем тренироваться.

    Что касается выступления "красно-белых" в Лиге Европы, то там даже на стадии квалификации все команды — очень хорошего уровня. Пройти этот этап не так просто, как кажется. Кроме того, если в Европе нужно играть по счету, есть стратегия с точки зрения домашних и выездных матчей, то в чемпионате ситуация другая. Против "Крыльев Советов" москвичи смотрелись очень уверенно.

    Позиция Тила и не только его — одна из ключевых на поле. Это еще раз подтвердили игры РПЛ и Лиги Европы. Центр поля — очень важен, а имея такого футболиста, игра становится более разнообразной. Гус Тил — игрок без слабых мест, очень сильный. Для каждого тренера появление или нахождение его в составе, футболиста высокого уровня, который может решить исход за счет индивидуальных действий, — это здорово. От исполнительского мастерства отдельно взятых игроков зависит очень многое.

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    • У каждой команды есть свои проблемы, которые нужно решать шаг за шагом. Мы строим игру, исходя из состава, который есть. Если есть другие футболисты, то можно варьировать схему. Мы стараемся использовать сильные качества игроков. Рады любому усилению и будем двигаться шаг за шагом. В этом сезоне провели огромную работу с точки зрения оптимизации состава, следующий этап — точечное усиление позиций. Как и говорил, когда пришел в команду, что необходимо два года или четыре трансферных окна, чтобы увидеть состав, который мы бы хотели. Движемся вперед, чтобы был и результат, и прогресс», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита». 0

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