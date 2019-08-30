Бабаев: Говорить о том, что это группа жизни и нам будет легко — неправильно

Роман Бабаев
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Армейцы сыграют с «Эспаньолом», «Лудогорцем» и «Ференцварошем».
«Мы спокойно отнеслись к жеребьевке. Нам достались крепкие соперники. Будем ставить задачу выхода из группы.
Повторюсь, мы считаем, что должны выходить в плей-офф. Но говорить о том, что это группа жизни, что нам будет очень легко — неправильно. Это все штампы. Жизнь часто опровергает такие вещи.
Предпочтений или опасений, пожалуй, не было. Все-таки мы жеребились из первой корзины. Просто не очень хотелось лететь в Турцию, Португалию. То есть — некие логистические проблемы, сложности.
Но по большому счету, было 48 команд. И гадать — кто лучше, кто хуже... Это покажет только турнир», — приводит слова Бабаева «Спорт-Экспресс». 0