Бабаев: Говорить о том, что это группа жизни и нам будет легко — неправильно

Генеральный директор ЦСКАпрокомментировал итоги жеребьевки группового турнира Лиги Европы.

Армейцы сыграют с «Эспаньолом», «Лудогорцем» и «Ференцварошем».

«Мы спокойно отнеслись к жеребьевке. Нам достались крепкие соперники. Будем ставить задачу выхода из группы.

Повторюсь, мы считаем, что должны выходить в плей-офф. Но говорить о том, что это группа жизни, что нам будет очень легко — неправильно. Это все штампы. Жизнь часто опровергает такие вещи.

Предпочтений или опасений, пожалуй, не было. Все-таки мы жеребились из первой корзины. Просто не очень хотелось лететь в Турцию, Португалию. То есть — некие логистические проблемы, сложности.

Но по большому счету, было 48 команд. И гадать — кто лучше, кто хуже... Это покажет только турнир», — приводит слова Бабаева «Спорт-Экспресс». 0