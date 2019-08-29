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    Левандовски продлил контракт с «Баварией»

    Футбол Германии Бавария
    Нападающий Роберт Левандовски продлил контракт с «Баварией», сообщает официальный сайт мюнхенцев.

    Роберт Левандовски
    Роберт Левандовски

    Новое соглашение рассчитано до 30 июня 2023 года. Предыдущий контракт истекал летом 2021.

    «"Бавария" стала для меня родиной. Моя семья также чувствует себя в Мюнхене очень комфортно. Уверен, что в следующие годы мы многого добьёмся. "Бавария" — один из величайших клубов в мире, у нас великолепная команда. Горжусь быть частью этого клуба», — сказал Левандовски.

    Левандовски перешел в «Баварию» в 2014 году. В 246 матчах за мюнхенскую команду он забил 197 мячей и занимает третье место в списке лучших бомбардиров в истории клуба.

    Вместе с мюнхенцами он пять раз выигрывал Бундеслигу, дважды Кубок Германии, трижды Суперкубок Германии и три раза становился лучшим бомбардиром чемпионата страны.

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