Левандовски продлил контракт с «Баварией»

Нападающийпродлил контракт с, сообщает официальный сайт мюнхенцев.

Новое соглашение рассчитано до 30 июня 2023 года. Предыдущий контракт истекал летом 2021.

«"Бавария" стала для меня родиной. Моя семья также чувствует себя в Мюнхене очень комфортно. Уверен, что в следующие годы мы многого добьёмся. "Бавария" — один из величайших клубов в мире, у нас великолепная команда. Горжусь быть частью этого клуба», — сказал Левандовски.

Левандовски перешел в «Баварию» в 2014 году. В 246 матчах за мюнхенскую команду он забил 197 мячей и занимает третье место в списке лучших бомбардиров в истории клуба.

Вместе с мюнхенцами он пять раз выигрывал Бундеслигу, дважды Кубок Германии, трижды Суперкубок Германии и три раза становился лучшим бомбардиром чемпионата страны.

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