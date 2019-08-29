Левандовски продлил контракт с «Баварией»

Новое соглашение рассчитано до 30 июня 2023 года. Предыдущий контракт истекал летом 2021.
«"Бавария" стала для меня родиной. Моя семья также чувствует себя в Мюнхене очень комфортно. Уверен, что в следующие годы мы многого добьёмся. "Бавария" — один из величайших клубов в мире, у нас великолепная команда. Горжусь быть частью этого клуба», — сказал Левандовски.
Левандовски перешел в «Баварию» в 2014 году. В 246 матчах за мюнхенскую команду он забил 197 мячей и занимает третье место в списке лучших бомбардиров в истории клуба.
Вместе с мюнхенцами он пять раз выигрывал Бундеслигу, дважды Кубок Германии, трижды Суперкубок Германии и три раза становился лучшим бомбардиром чемпионата страны.
It's official😉🤝 #Bayern2023 @FCBayern pic.twitter.com/7ukntjpr2s— Robert Lewandowski (@lewy_official) 29 августа 2019 г.