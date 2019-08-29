ПСЖ планирует арендовать форварда «Реала»

Нападающий «Реала»попал в сферу интересов, сообщает Soccer Link.

По информации издания, французский клуб планирует арендовать 21-летнего игрока до конца текущего сезона.

Ранее отмечалось, что Йович может стать частью сделки по переходу в мадридский клуб форварда парижской команды Неймара.

Йович перешел в «Реал» из «Айнтрахта» в июне текущего года за 60 миллионов евро. По сообщениям СМИ, игрок не впечатлил Зинедина Зидана во время предсезонной подготовки.

В прошлом сезоне серб провел за немецкий клуб 47 матчей, в которых забил 27 голов и сделал 7 результативных передач. 0