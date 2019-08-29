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    ПСЖ планирует арендовать форварда «Реала»

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    Нападающий «Реала» Лука Йович попал в сферу интересов «Пари Сен-Жермен», сообщает Soccer Link.

    Лука Йович
    Лука Йович

    По информации издания, французский клуб планирует арендовать 21-летнего игрока до конца текущего сезона.

    Ранее отмечалось, что Йович может стать частью сделки по переходу в мадридский клуб форварда парижской команды Неймара.

    Йович перешел в «Реал» из «Айнтрахта» в июне текущего года за 60 миллионов евро. По сообщениям СМИ, игрок не впечатлил Зинедина Зидана во время предсезонной подготовки.

    В прошлом сезоне серб провел за немецкий клуб 47 матчей, в которых забил 27 голов и сделал 7 результативных передач. 0

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