ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лига чемпионовЖеребьёвка Лиги чемпионов 2019/2020
  • 15:51
    • РФС снял с «Ростова» запрет на регистрацию новичков
  • 15:34
    • Нападающий «Атлетико» повредил связки колена
  • 14:53
    • «Мерседес» продлил контракт с Боттасом
  • 14:38
    • «Зенит» арендовал полузащитника «Ахмата»
  • 12:11
    • Гран-при России в 2020 году предварительно назначен на 27 сентября
    Все новости спорта

    Ляпорт получил вызов в сборную Франции

    Сборная Франции Футбол Франции Евро-2020
    Стал известен состав сборной Франции на матчи квалификации Евро-2020 против Албании и Андорры, которые состоятся 7 и 10 сентября соответственно, сообщает сайт Федерации футбола Франции.

    Эмерик Ляпорт
    Эмерик Ляпорт

    В список вошли 23 футболиста, среди которых есть и защитник «Манчестер Сити» Эмерик Ляпорт, который не вызывался в сборную с 2017 года. Дебютный вызов получил полузащитник «Лиона» Жонатан Иконе.

    Полностью список выглядит так:

    Вратари: Альфонс Ареоля («Пари Сен-Жермен»), Уго Льорис («Тоттенхэм»), Майк Меньян («Лилль»).

    Защитники: Лео Дюбуа («Лион»), Бенжамен Павар, Люка Эрнандес («Бавария»), Эмерик Ляпорт («Манчестер Сити»), Клеман Лангле («Барселона»), Рафаэль Варан («Реал»), Курт Зума («Челси»), Люка Динь («Эвертон»).

    Полузащитники: Блез Матюиди («Ювентус»), Стивен Нзонзи («Галатасарай»), Поль Погба («Манчестер Юнайтед»), Мусса Сиссоко («Тоттенхэм»), Корантен Толиссо, Кингсли Коман («Бавария»), Набиль Фекир («Бетис»), Тома Лемар («Атлетико»), Жонатан Иконе («Лилль»).

    Нападающие: Виссам Бен-Йеддер («Монако»), Оливье Жиру («Челси»), Антуан Гризманн («Барселона»). 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Зидан и Вальверде против всадников Апокалипсиса. Им не нужен Неймар
  • Вчера в 21:34
    •
  • Прогноз
  • «Спартак» — «Брага»
  • 1.90
  • Сегодня в 20:15
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Отыграется ли «Рига» после поражения в Дании?
  • «Рига» — «Копенгаген». Прогноз и ставки
  • 3.25
    •
  • Отомстит ли БАТЭ «Астане» на родном стадионе?
  • БАТЭ — «Астана». Прогноз и ставки
  • 1.63
    •
  • Выстоит ли «Партизан» в Норвегии?
  • «Мольде» — «Партизан». Прогноз и ставки
  • 4.20
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Игра выйдет в ноябре Игры Football Manager 2020: трейлер и первые подробности релизаПоклонникам симулятора по всему миру осталось подождать чуть более двух месяцев до выхода новой версии Вчера в 19:190
  • 10:44
    • «Бавария» нацелилась на плеймейкера «Ювентуса»
  • 10:29
    • Азмун: Нет разницы, кто попадется в группе ЛЧ
  • 10:15
    • «Зенит» вел переговоры по Миранчукам
    Роджер Федерер Теннис US Open. Федерер дожал Джумхура, победа НисикориРезультаты матчей третьего игрового дня на Открытом чемпионате США Вчера в 23:240
  • Экспресс дня

  • Сможет ли «Спартак» сломить португальцев?
  • 3.49
    •
  • 16:36
    • Ляпорт получил вызов в сборную Франции
  • 16:18
    • Окон заменит Хюлькенберга в «Рено»
  • 16:02
    • Тренер «Крыльев Советов» дисквалифицирован на два матча
    «Краснодар» — «Олимпиакос» Футбол Не уровень Лиги чемпионов. «Краснодар» играл от сердца, но без головыРеакция спортивных СМИ на второе поражение «Краснодара» в противостоянии с «Олимпиакосом» Вчера в 01:590
  • 08:57
    • СМИ: ПСЖ подпишет вратаря «Реала»
  • 08:47
    • «Сампдория» сделала «Зениту» еще одно предложение по Ригони
  • 08:27
    • Самедов пополнил состав любительской команды
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие