Ляпорт получил вызов в сборную Франции

Стал известен состав сборной Франции на матчи квалификации Евро-2020 против Албании и Андорры, которые состоятся 7 и 10 сентября соответственно, сообщает сайт Федерации футбола Франции.

В список вошли 23 футболиста, среди которых есть и защитник «Манчестер Сити» Эмерик Ляпорт, который не вызывался в сборную с 2017 года. Дебютный вызов получил полузащитник «Лиона» Жонатан Иконе.

Полностью список выглядит так:

Вратари: Альфонс Ареоля («Пари Сен-Жермен»), Уго Льорис («Тоттенхэм»), Майк Меньян («Лилль»).

Защитники: Лео Дюбуа («Лион»), Бенжамен Павар, Люка Эрнандес («Бавария»), Эмерик Ляпорт («Манчестер Сити»), Клеман Лангле («Барселона»), Рафаэль Варан («Реал»), Курт Зума («Челси»), Люка Динь («Эвертон»).

Полузащитники: Блез Матюиди («Ювентус»), Стивен Нзонзи («Галатасарай»), Поль Погба («Манчестер Юнайтед»), Мусса Сиссоко («Тоттенхэм»), Корантен Толиссо, Кингсли Коман («Бавария»), Набиль Фекир («Бетис»), Тома Лемар («Атлетико»), Жонатан Иконе («Лилль»).

Нападающие: Виссам Бен-Йеддер («Монако»), Оливье Жиру («Челси»), Антуан Гризманн («Барселона»). 0