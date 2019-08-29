Аполлон Лимасол — ПСВ. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (29.08.2019)

Составы команд:
«Аполлон Лимасол»: Joel Mall, Жоао Педро, Diego Aguirre, Attila Szalai, Hector Yuste, Sasa Markovic, Giannis Gianniotas, Charalampos Kyriakou, Fotis Papoulis, Serge Gakpe, Emilio Jose Zelaya.
«ПСВ»: Йерун Зут, Nick Viergever, Timo Baumgartl, Дензел Дюмфрис, Оливье Боскальи, Jorrit Hendrix, Эрик Гутьеррес, Пабло Росарио, Donyell Malen, Cody Gakpo, Mohammed Ihattaren.
Предыдущий матч соперников: «ПСВ» — «Аполлон Лимасол» 3:0 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:1.