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    «Краснодар» согласовал с «Рубином» трансфер Сорокина

    Трансферы Футбол России Краснодар Рубин
    «Краснодар» договорился с «Рубином» о трансфере защитника Егора Сорокина, сообщает «Бизнес online».

    Егор Сорокин
    Егор Сорокин

    Как утверждает источник, руководители клубов уже закрыли все вопросы о переходе, остались лишь формальности. При этом защитник останется в составе казанской команды как минимум до зимы. Сумма трансфера составила 4 миллиона евро плюс бонусы от дальнейшей продажи игрока.

    Также известно, что если в составе «Рубина» оклад Сорокина был около 20 миллионов рублей в год, то в новой команде зарплата поднимется до 40-50 миллионов.

    Отмечается, что у Сорокина нет агента, поэтому клубы договаривались напрямую, а посредником выступил Алексей Рыскин — агент и спортивный директор «Ростова». 0

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