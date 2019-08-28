«Краснодар» согласовал с «Рубином» трансфер Сорокина

договорился со трансфере защитника сообщает «Бизнес online».

Как утверждает источник, руководители клубов уже закрыли все вопросы о переходе, остались лишь формальности. При этом защитник останется в составе казанской команды как минимум до зимы. Сумма трансфера составила 4 миллиона евро плюс бонусы от дальнейшей продажи игрока.

Также известно, что если в составе «Рубина» оклад Сорокина был около 20 миллионов рублей в год, то в новой команде зарплата поднимется до 40-50 миллионов.

Отмечается, что у Сорокина нет агента, поэтому клубы договаривались напрямую, а посредником выступил Алексей Рыскин — агент и спортивный директор «Ростова». 0