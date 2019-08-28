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    СМИ: «МЮ» и «Интер» согласовали переход Санчеса

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    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес продолжит карьеру в «Интере», утверждает журналист Фабрицио Романо.

    Алексис Санчес
    Алексис Санчес

    Как сообщает источник, клубы уже договорились об аренде 30-летнего чилийского футболиста.

    Ожидается, что арендное соглашение будет рассчитано до конца сезона и не будет включать в себя опцию выкупа. При этом часть зарплаты Санчеса продолжит платить «МЮ».

    Отмечается, что 28 августа Алексис прибудет в Милан для прохождения медосмотра и подписания контракта.

    За «красных дьяволов» чилийский нападающий в общей сложности провел 45 матчей, в которых забил пять голов и сделал девять голевых передач. 0

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