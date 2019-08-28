СМИ: «МЮ» и «Интер» согласовали переход Санчеса

Алексис Санчес
globallookpress.com
Как сообщает источник, клубы уже договорились об аренде 30-летнего чилийского футболиста.
Ожидается, что арендное соглашение будет рассчитано до конца сезона и не будет включать в себя опцию выкупа. При этом часть зарплаты Санчеса продолжит платить «МЮ».
Отмечается, что 28 августа Алексис прибудет в Милан для прохождения медосмотра и подписания контракта.
За «красных дьяволов» чилийский нападающий в общей сложности провел 45 матчей, в которых забил пять голов и сделал девять голевых передач. 0