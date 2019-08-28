Вратарь «Реала» договорился с «Пари Сен-Жермен»

Вратарь «Реала»продолжит карьеру в «Пари Сен-Жермен», сообщает La Nación.

По информации издания, костариканец уже согласовал условия личного контракта с парижанами. В столицу Франции он может прибыть уже 29 августа.

Навас сам инициировал свой уход из «Реала», поскольку не был доволен количеством игрового времени.

Накануне у вратаря состоялся разговор с Зинедином Зиданом, который до последнего хотел сохранить игрока в составе. Впрочем, в итоге тренер одобрил решение своего подопечного и пожелал ему удачи.

Кейлор Навас играет за «Реал» с 2014 года, и за это время провел в чемпионате Испании 104 матча. 0